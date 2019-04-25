Yeni Malatyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Ligde ipleri eline alan ve kalan tüm maçlarını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, şimdi de gözünü Türkiye Kupası’na çevirdi. Sarı-Kırmızılı ekip, 0-0’ın rövanşında bu akşam Yeni Malatya’ya konuk oluyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Galatasaray'ı ağırlayacak. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. İstanbul'da iki takım arasında oynanan yarı finalin ilk maçı 0-0'lık skorla tamamlandı.

Zorlu karşılaşmada galip gelen taraf final biletini kapacak. 90 dakika 0-0 biterse, uzatmalara gidilecek. Her türlü gollü beraberlik ise deplasman kuralı nedeniyle Galatasaray’ı finale taşıyacak. İki takım arasındaki son maç, Türk Telekom Stadı’ndaydı ve Aslan, kupadaki golsüz sınavdan sonra oynanan bu lig mücadelesini 3-0 kazanmıştı.

A Spor'dan canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar İnternethaber'de...

Yeni Malatyaspor - Galatasaray muhtemel 11'ler

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Robin, Bülent, Donald, Robin, Aleksic, Guilherme, Adem, Kamara

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne