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Yeni Malatyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

Yeni Malatyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

Ligde ipleri eline alan ve kalan tüm maçlarını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, şimdi de gözünü Türkiye Kupası’na çevirdi. Sarı-Kırmızılı ekip, 0-0’ın rövanşında Yeni Malatya’ya konuk oluyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Galatasaray'ı ağırlıyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

Zorlu karşılaşmada galip gelen taraf final biletini kapacak. 90 dakika 0-0 biterse, uzatmalara gidilecek. Her türlü gollü beraberlik ise deplasman kuralı nedeniyle Galatasaray’ı finale taşıyacak.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY

STAT: Yeni Malatya Stadyumu
HAKEM: Alper Ulusoy
SAAT: 20:00
YAYIN: A Spor

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Kamara

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Fernando, Badou, Donk, Feghouli, Onyekuru, Diagne

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