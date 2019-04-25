Yeni Malatyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN
Ligde ipleri eline alan ve kalan tüm maçlarını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, şimdi de gözünü Türkiye Kupası’na çevirdi. Sarı-Kırmızılı ekip, 0-0’ın rövanşında Yeni Malatya’ya konuk oluyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...
Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Galatasaray'ı ağırlıyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor.
Zorlu karşılaşmada galip gelen taraf final biletini kapacak. 90 dakika 0-0 biterse, uzatmalara gidilecek. Her türlü gollü beraberlik ise deplasman kuralı nedeniyle Galatasaray’ı finale taşıyacak.
YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY
STAT: Yeni Malatya Stadyumu
HAKEM: Alper Ulusoy
SAAT: 20:00
YAYIN: A Spor
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Kamara
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Fernando, Badou, Donk, Feghouli, Onyekuru, Diagne