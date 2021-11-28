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Yeni Malatyaspor Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Aslan, Malatya deplasmanıyla yeni bir seriye başlamayı hedefliyor. Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor ise kötü gidişata son vermek amacında. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Yeni Malatya Stadı'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Ndong, Hafez, Haddadi, Jospin, Mallan, Adem Chouiar

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Emre, Barış, Babel, Diagne

UEFA Avrupa Ligi'nde 1 maç kala zorlu gruptan çıkmayı garantileyen Aslan, Süper Lig'de ise inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 13 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. 21 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 8. sırada girdi.

Ligde son 3 maçını kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 4 galibiyet, 9 yenilgiyle 12 puan elde etti ve 17. sırada yer buldu.

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