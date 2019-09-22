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Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Club Brugge deplasmanında rakibiyle golsüz berabere kalan Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçıyla Süper Lig'e geri dönüyor. Sarı-Kırmızılı takım, Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi ilk maçında Brugge ile berabere kalan Galatasaray, Süper Lig’deki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya geliyor. Rakibine karşı İstanbul'da 2 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki 2 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım ilk kez 2017-2018'de karşı karşıya gelirken, ilk maçı BtcTurk Yeni Malatyaspor, 2-1 kazandı. Ligin ikinci yarısındaki mücadeleden ise Galatasaray 2-0 galip ayrıldı. Geçen sezonun ilk maçında rakibine bu sefer 2-0 yenilen Galatasaray, ikinci devredeki karşılaşmada ise 3-0 galip geldi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 4 maçta 6 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 4 gol gördü.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY

STAT: Yeni Malatya Stadyumu
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

YENİ MALATYASPOR: FFarnolle, Issam Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaleli, Donaldo, Buğra, Guilherme, Jahovic

GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Adem, Ömer, Babel, Andone

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