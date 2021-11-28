Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Yeni Malatya Stadı'nda 19.00'da başlayan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Yeni Malatyaspor: 0 - 0 :Galatasaray

(İkinci yarı oynanıyor)

48' Ryan Babel'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Alexandru Cicaldau'nun yaptığı vuruşta Ertaç Özbir son anda topu kornere çelmeyi başardı.

46' Galatasaray gole yaklaştı! Patrick Van Aanholt'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mbaye Diagne'nin gelişine yaptığı vuruşta top sağ kale direğinden geri geldi.

31' Jospin Nshimirimana'nın pasıyla topla buluşan Mounir Chouiar'un ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta Fernando Muslera son anda topu kornere çelmeyi başardı.

25' Ryan Babel'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda top kalenin hemen solundan auta çıktı!

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Ndong, Hafez, Haddadi, Jospin, Mallan, Adem Chouiar

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan (Halil), Emre (Cicaldau), Barış (Feghouli), Babel (Kerem), Diagne

UEFA Avrupa Ligi'nde 1 maç kala zorlu gruptan çıkmayı garantileyen Aslan, Süper Lig'de ise inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 13 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. 21 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 8. sırada girdi.

Ligde son 3 maçını kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 4 galibiyet, 9 yenilgiyle 12 puan elde etti ve 17. sırada yer buldu.