Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
Emre Belözoğlu dönemine 3 puanla başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Kanarya, fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Ateş hattına gerileyen Yeni Malatyaspor ise kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. Peki; Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.
Ligde son olarak Denizlispor'u mağlup ederek zirveyle puan farkını 2'ye düşüren Kanarya, Emre Belözoğlu yönetiminde haftaya 62 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada girdi. Yeni Malatyaspor'un ise 32 puanı bulunuyor.
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
Stat: Yeni Malatya
Hakem: Halis Özkahya
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Issam Chebake, Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Stephen Mallan, Afriyie Acquah, Mustafa Eskihellaç, Moryke Fofana, Adem Büyük, Benjamin Tetteh
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mbwana Samatta