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Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Emre Belözoğlu dönemine 3 puanla başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Kanarya, fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Ateş hattına gerileyen Yeni Malatyaspor ise kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. Peki; Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.

Ligde son olarak Denizlispor'u mağlup ederek zirveyle puan farkını 2'ye düşüren Kanarya, Emre Belözoğlu yönetiminde haftaya 62 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada girdi. Yeni Malatyaspor'un ise 32 puanı bulunuyor.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

Stat: Yeni Malatya
Hakem: Halis Özkahya
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Issam, Wallace, Semih, Karim Hafez, Mustafa, Acquah, Zuqui, Fofona, Adem Büyük, Tetteh

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Valencia, Gustavo, Pelkas, İrfan Can, Samuel, Samatta

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