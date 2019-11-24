Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Süper Lig'de gözler Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe mücadelesinde... Sarı-lacivertli takımda forvet sıkıntısı yaşanıyor. Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemiyor. Yeni Malatyaspor da ise Sergen Yalçın'ın cezası devam ediyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

Milli araya 3-2'lik Kasımpaşa galibiyeti ile giren Fenerbahçe ara sonrası zorlu Malatya deplasmanından 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor ise taraftarı önünde sahadan galibiyet ile ayrılarak iki maçlık beraberlik serisine son vermek istiyor.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'yle oynadığı dört maçın üçünü kaybetti. Süper Lig'de beş maçtır kaybetmeyen Yeni Malatyaspor (3G 2B), lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor. Süper Lig'de deplasmandaki son yedi maçının dördünü kazanan Fenerbahçe (1B 2M), daha önceki 15 dış saha maçının sadece birinden galibiyetle ayrılabilmişti.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

Stat: Yeni Malatya Stadı

Hakem: Mete Kalkavan

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Robin, Mustafa, Chebake, Sakıb, Acquah, Gökhan, Guilherme, Bifouma, Jahovic

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Zanka, Dirar, Emre, Gustavo, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Moses, Alper