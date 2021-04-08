Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Emre Belözoğlu dönemine 3 puanla başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Kanarya, fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Ateş hattına gerileyen Yeni Malatyaspor ise kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Halis Özkahya yönetiyor ve mücadele beIN Sports 1'den naklen ekranlara geliyor.
Ligde son olarak Denizlispor'u mağlup ederek zirveyle puan farkını 2'ye düşüren Kanarya, Emre Belözoğlu yönetiminde haftaya 62 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada girdi. Yeni Malatyaspor'un ise 32 puanı bulunuyor.
Yeni Malatyaspor: 0 - 1 :Fenerbahçe
(İlk yarı oynanıyor)
21' Moryke Fofana'nın ceza alanının içinden kaleye gönderdiği şutunda top Serdar Aziz'den geri geliyor.
17' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golü ile maçta öne geçiyor! Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Enner Valencia'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Ertaç Özbir'in sağından köşede ağlarla buluşuyor.
5' Gökhan Gönül'ün ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Enner Valencia'nın sol çaprazdan içeri çevirdiği pasında meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden az farkla auta gidiyor.
Stat: Yeni Malatya
Hakem: Halis Özkahya
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Issam Chebake, Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Stephen Mallan, Afriyie Acquah, Mustafa Eskihellaç, Moryke Fofana, Adem Büyük, Benjamin Tetteh
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mbwana Samatta