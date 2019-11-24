Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de gözler Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe mücadelesinde... Sarı-lacivertli takımda forvet sıkıntısı yaşanıyor. Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemiyor. Yeni Malatyaspor da ise Sergen Yalçın'ın cezası devam ediyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı mücadele 19.00'da başladı ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Milli araya 3-2'lik Kasımpaşa galibiyeti ile giren Fenerbahçe ara sonrası zorlu Malatya deplasmanından 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor ise taraftarı önünde sahadan galibiyet ile ayrılarak iki maçlık beraberlik serisine son vermek istiyor.

Yeni Malatyaspor: 0 - 0 :Fenerbahçe

(İlk yarı oynanıyor)

Stat: Yeni Malatya Stadı

Hakem: Mete Kalkavan

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Robin, Mustafa, Chebake, Sakıb, Acquah, Gökhan, Guilherme, Bifouma, Jahovic

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Zanka, Dirar, Emre, Gustavo, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Moses, Alper