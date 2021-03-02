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Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor. Geçen haftayı bay geçen ve dinlenmiş olarak maça çıkan Kartal rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Ev sahibi takım ise teknik direktörsüz çıkacağı maçta galibiyet arıyor. Peki; Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında 7 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni Malatya Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek ve mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Ligin 27. haftasında Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Kartal; 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 54 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor ise 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda 31 puan elde ederek 13. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 1-0'lık skorla Beşiktaş kazanmıştı.

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş

Stat: Yeni Malatya
Hakem: Halis Özkahya
Saat: 19:00
Yayın: beIN Sports 1

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Issam Chebake, Wallace, Teenage Hadebe, Karim Hafez Stephen Mallan, Afriyie Acquah, Zeki Yavru, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Benjamin Tetteh

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Welinton Silva, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Necip Uysal, Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar

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