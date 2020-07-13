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Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (11'ler belli oldu)

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş üç puan mücadelesi veriyor. Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise düşme korkusunu tamamen üstünden atmak için kazanmak zorunda. Peki, Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında Yeni Malatyaspor'un konuğu oluyor.

Beşiktaş, Malatya deplasmanında da galip gelerek 33'üncü haftada sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçına kayıpsız çıkmak istiyor. 32 puanla 13'üncü sırada olan ancak düşme hattının sadece 1 puan üzerinde yer alan Yeni Malatyaspor da Beşiktaş'ı yenerek son iki hafta öncesinde düşmeme konusunda avantaj yakalamak peşinde.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak ve mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş

Stat: Yeni Malatya
Hakem: Fırat Aydınus
Saat: 21.00
Yayın: beIN Sports 2

Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Teenage Hadebe, Arturo Mina, Issam Chebake, Karim Hafez, Mitchell Donald, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Afriyie Acquah, Umut Bulut

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Jeremain Lens, Georges-Kevin N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd

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