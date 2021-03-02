Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor. Geçen haftayı bay geçen ve dinlenmiş olarak maça çıkan Kartal rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Ev sahibi takım ise teknik direktörsüz çıkacağı maçta galibiyet arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında 7 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni Malatya Stadı'nda saat 19:00'da başlayan karşılaşmayı Halis Özkahya yönetiyor ve mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanıyor.

Ligin 27. haftasında Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Kartal; 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 54 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor ise 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda 31 puan elde ederek 13. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 1-0'lık skorla Beşiktaş kazanmıştı.

Yeni Malatyaspor: 0 - 0 :Beşiktaş

(İlk yarı sona erdi)

44' Stephen Mallan'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Utku Yuvakuran topu kontrol ediyor.

39' Mustafa Eskihellaç'ın ceza yayının sağından yaptığı sert şutta top az farkla yandan auta çıkıyor.

24' Savunmanın arkasına çok iyi sarkan Mustafa Eskihellaç sol çaprazdan ceza alanı içine girdikten sonra yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Utku Yuvakuran ayaklarıyla gole izin vermiyor.

23' Teenage Hadebe'den topu kapan Cyle Larin ceza alanı içine girdikten sonra pasını Vincent Aboubakar çıkarıyor. Vincent Aboubakar bekletmeden şutunu çekiyor ancak top savunmadan geri dönüyor.

19' Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Utku Yuvakuran'da kalıyor.

15' Fabrice N'Sakala'nın sol kanattan ortasında Vincent Aboubakar penaltı noktasının önünden kafa vuruşunu yapıyor ancak Ertaç Özbir rahat biçimde topa sahip oluyor.

Stat: Yeni Malatya

Hakem: Halis Özkahya

Saat: 19:00

Yayın: beIN Sports 1

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Issam Chebake, Wallace, Teenage Hadebe, Karim Hafez Stephen Mallan, Afriyie Acquah, Zeki Yavru, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Benjamin Tetteh

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Welinton Silva, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Necip Uysal, Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar