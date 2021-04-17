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Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maç sonucu: 1-0

Helenex Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de 35. hafta maçında karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda sahadan 3 puanla ayrılan Yeni Malatyaspor, 13 maç aradan sonra galip geldi.

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Süper Lig 'de 35. hafta maçında Helenex Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan taraf 1-0'lık skorla ev sahibi takım oldu. İrfan Buz'un öğrencileri 13 maç sonra kazanmayı bildi. 

Yeni Malatyaspor'un tek golünü 65. dakikada Teenage Hadebe kaydetti. Yeni Malatyaspor bu galibiyetin ardından puanını 37 yaparken Alanyaspor 52 puanda kaldı.

Yeni Malatyaspor gelecek hafta Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

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