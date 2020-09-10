Yeni koronavirüs tedbirleri! 12 şehirde karantina kurallarına uymayanlar yurtlara yerleştirilecek
Koronavirüs vaka sayısının artması ile birlikte yeni tedbirler de art arda geliyor. Bu kapsamda 12 şehirde karantina kurallarını ihlal edenler için karar alındı ve ilk olarak Bartın'da karantina kararına uymayan 12 kişinin yurda yerleştirildiği bildirildi. Üstelik yurda yerleştirilenler masrafları da kendileri karşılayacak.
Son haftalarda pek çok şehirde evlerinde karantina olması gerekenler kişiler ya düğünde ya tatilde ya da gezmede yakalanıyor. Vaka sayılarının da korkutucu boyutlara ulaşması nedeni ile valiliklerden flaş kararlar geliyor. 12 şehrin valiliği, karantinaya uymayanlarla ilgili flaş bir karar aldı.
Uşak, Aksaray, Kocaeli, Konya, Bartın, Niğde, Sivas, Kayseri, Sakarya, Düzce, Afyonkarahisar ve Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilecek. Yurtlara yerleştirenler kaldıkları süre boyunca tüm masrafları da cebinden ödeyecekler.
Sivas
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulu, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ek tedbirler aldı.
Buna göre, test sonuçları pozitif olup ev izolasyonunda olması gerekirken karantina kurallarını ihlal eden kişilerin KYK yurtlarında izolasyon sürelerini tamamlaması sağlanacak.Bu kişilerin öğrenci yurtlarında kalma süreleri boyunca oluşacak konaklama, yemek gibi masrafları kendilerinden temin edilecek.
Kayseri
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymayanların yurtlara yerleştirileceğini bildirdi.Vali Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testi pozitif çıktığı için evde karantinada olması gerekenlere, dışarı çıkmaları durumunda idari para cezası uygulandığını belirtti.
Ayrıca bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu kaydeden Günaydın, paylaşımında, "Bugünden itibaren bu kişiler yurtlara yerleştirilecek olup ücreti kendilerinden tahsil edilecektir." ifadesini kullandı.