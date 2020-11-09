Yeni koronavirüs tedbiri! 10 şehirde 65 yaş ve üzerine yasak geldi

65 yaş üstü vatandaşların riskli grupta olması nedeni ile koronavirüsle mücadele sürecinde onları koruma amacı ile farklı uygulamalar devreye sokuluyor. Bu uygulamalar arasında sokağa çıkma yasağı da bulunuyor. Peki, 65 yaş üstü için hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?