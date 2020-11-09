Yeni koronavirüs tedbiri! 10 şehirde 65 yaş ve üzerine yasak geldi
TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ederken salgınla mücadele için de yeni kararlar art arda alınıyor. Bu kapsamda 10 şehirde 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bilim Kurulu üyeleri vaka sayısına göre il bazlı kısıtlamaların olacağını bildirilmişti. İşte sokağa çıkma yasağı getirilen şehirler...
Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için bir süre sokağa çıkma yasağı uygulandıktan sonra belirli günlerde dışarı çıkma izni verilmiş, daha sonra ise bu yasak tamamen kaldırılmıştı. Vakaların artışı ile birlikte yasaklar geri geldi...
65 yaş üstü vatandaşların riskli grupta olması nedeni ile koronavirüsle mücadele sürecinde onları koruma amacı ile farklı uygulamalar devreye sokuluyor. Bu uygulamalar arasında sokağa çıkma yasağı da bulunuyor. Peki, 65 yaş üstü için hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
Erzurum
Erzurum'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 16.00 saatleri arasında maske ve mesafe kuralına uyarak sokağa çıkabilecek. Öte yandan kahve, kıraathane ve çay ocaklarına girişler de yasaklandı.
Bolu
Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşların toplu ulaşımı kullanma saatlerine kısıtlama getirildi. Kentte 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilmeleri amacıyla şehir içi toplu taşıma araçlarına yolcu yoğunluğunun en az olduğu 10.00-12.00 ile 14.00-16.00 saatlerinde binebilmesine izin verilmesine karar verildi.