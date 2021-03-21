Yeni koronavirüs haritası yayınlandı! Endişe giderek artıyor Samsun ve İstanbul'da durum felaket
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin yeni koronavirüs haritasını paylaştı. 'Çok yüksek riskli' illerin sayısı giderek artarken, Samsun listenin zirvesine yerleşti. İstanbul ise 251 vaka ile 'kırmızı' kategoriye girdi. İşte il il koronavirüste vahim tablo...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından her bir ildeki 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren güncel insidans haritasını paylaştı. Haritada üç büyük şehirde yükseliş olduğu görülürken, haftalık koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de ise 111,41 oldu. Samsun haftalık vaka sayısında 100 binde 508 vaka sayısıyla yine rekor kordu. Kırmızı illerin sayısı da arttı. Risk Haritası'nda "yüksek risk" ve "çok yüksek risk" seviyesindeki illerin toplam nüfusu 32 milyon iken bu hafta bu sayı 50 milyona çıktı. İşte çarpıcı ayrıntılar...
Vaka sayısı 3 ay önceki seviyeye çıktı
Sağlık Bakanlığı verilerine göre 24 saatlik verilere göre; 958'i semptomatik olmak üzere 21 bin 61 yeni vaka tespit edildi. Böylece vaka sayıları tam 3 ay önceki seviyeyi görmüş oldu.
Vaka sayısı en çok yükselen şehirler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı haritaya göre en çok vaka sayısı olan iller arasında 100 binde 508.97 ile Samsun başı çekti. Samsun’u 356.35 vaka ile Giresun, 288.16 ile Balıkesir 275.31 ile Yalova, 258.87 ile Ordu, 258.42 ile Kilis ve 251.12 ile İstanbul takip etti.
Vaka sayısı en az görülen iller
Haritaya göre en az vaka görülen iller listesinin başında Şırnak yer aldı. Şırnak’ta 100 bin kişide 8.18 vaka görülürken, Şırnak’ı 14.20 ile Siirt takip etti. Hakkari’de 15.69, Mardin’de 17.08, Şanlıurfa’da 18.30, Uşak’ta ise 19.49 vaka görüldü.