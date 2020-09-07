Yeni klibini kalça fotoğrafıyla duyuran Tuğba Ekinci'den şaşırtıcı 'Edep yahu' paylaşımı

Bu fotoğrafı paylaşarak klibini tanıtan Ekinci, kendisine yapılan eleştirilere kulak asmadı hatta ''Ne kadar abarttınız!'' diyerek tepki gösterdi. Son olarak ise sosyal medya hesabından adeta yaylım ateşi açtı. Paylaşım sayısının fazlalığından şikayetçi olduğunu belirten Ekinci, edep çağrısı yaptı.