Yeni klibini kalça fotoğrafıyla duyuran Tuğba Ekinci'den şaşırtıcı 'Edep yahu' paylaşımı
Geçtiğimiz günlerde yeni klibini kalça fotoğrafıyla tanıtan Tuğba Ekinci, Instagram hesabından yaptığı 'Edep yahu' paylaşımıyla görenleri şaşırttı.
Geçtiğimiz ay Son Dakika şarkısını piyasaya süren Tuğba Ekinci, klip tanıtımı için Instagram hesabından kalçasının fotoğrafını paylaşmayı tercih etmişti. Ünlü sanatçının siyah bikini altıyla verdiği poz başta hayranları olmak üzere takipçilerini şaşırtmıştı.
Bu fotoğrafı paylaşarak klibini tanıtan Ekinci, kendisine yapılan eleştirilere kulak asmadı hatta ''Ne kadar abarttınız!'' diyerek tepki gösterdi. Son olarak ise sosyal medya hesabından adeta yaylım ateşi açtı. Paylaşım sayısının fazlalığından şikayetçi olduğunu belirten Ekinci, edep çağrısı yaptı.
Sosyal medyadan yemek sofralarını paylaşanları eleştiren Ekinci ağır yorumlar yapmaktan çekinmedi. Ekinci, şunları yazdı:
''Her anınızı paylaşıyorsunuz zaten ona bir şey dediğimiz yok. Çünkü görmemişliğinize veriyorum. Lakin şu yemek sofranızı atmanız hiç hoş değil bence.''
''Resmen görgüsüzlük. Yiyen var yemeyen var. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Biraz edepli olun. Yeter.''