Yeni kimlik kartı alacaklar dikkat! İşte bilmeniz gereken tüm detaylar
Yeni kimlik kartı başvurusu nasıl ve nereye yapılır? Hangi evraklar gerekli? Kimlikte yer alacak fotoğraf nasıl olmalı? İşte yeni kimlik kartlarıyla ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar...
Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.
İlk defa kimlik kartı başvurusu ve detaylar
nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.
On beş yaşını tamamlamış olanların şahsen başvurması gerekmektedir. Kimlik kartında on beş yaşını tamamlamış kişilerin parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi biyometrik verileri alınır.
Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik fotoğraf olması gereklidir.