Yeni kıdem tazminatı TES'de mevcut kıdemdeki bu oyun bitecek! Her iki kişiden biri...
Hükümetin yakın zamanda ülke gündemine soktuğu kıdem tazminatı fonunda köklü değişikliler içeren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile ilgili bazı sendikaların itirazları sürerken, mevcut kıdem tazminatı sisteminin acı gerçekleri ortaya çıktı.. Yeni kıdemin en büyük hedeflerinden biri mevcuttaki girdi-çıktı oyununu bitirmek..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir açılışta yaptığı konuşmada Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, 'Amacımız, işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır.' dedi. Erdoğan 'işveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya, bu konuyu kendi aranızda halledin.' çağrısı yaptı. Yeni kıdem ile ilgili bu son gelişme kenarda dururken, mevcut kıdem sistemin çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıktı. Yeni kıdemde 8 önemli başlığa tekrar göz atmakta fayda var..
Girdi-çıktı oyunu bitecek!
Çalışanların yüzde 66'sı mevcut sistemde kıdemini alamadıklarını vurguluyor. "Kırmızı çizgimiz" diyen sendikalara karşın üyesi bulunan işçilerin yüzde 76'sı kıdem tazminatında mevcut sistemin değişmesini istiyor.
Her iki çalışandan biri kendisi ve yakınlarının kıdem konusunda sorun yaşadığını ifade ediyor. Çalışma Genel Müdürlüğü'nün araştırmasına göre, yüzde 49'u işverenin kıdem ödememek için çalışanlarını belirli sürelerde girdi-çıktı yaptığını belirtiyor.
Kıdemde en büyük sorun sanayi sektöründe yaşanıyor. Kıdem tazminatını alamayan ya da eksik alanların yüzde 96'sından fazlası dava açmaktan kaçınıyor.