Yeni kıdem tazminatı TES'de mevcut kıdemdeki bu oyun bitecek! Her iki kişiden biri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir açılışta yaptığı konuşmada Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, 'Amacımız, işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır.' dedi. Erdoğan 'işveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya, bu konuyu kendi aranızda halledin.' çağrısı yaptı. Yeni kıdem ile ilgili bu son gelişme kenarda dururken, mevcut kıdem sistemin çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıktı. Yeni kıdemde 8 önemli başlığa tekrar göz atmakta fayda var..