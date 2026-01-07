Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Kimlere ekstra ödeme yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) aralık ayı ve yıllık enflasyonunu açıklamasının ardından mali ve sosyal haklara ilişkin genelge yayımladı. Buna göre memur maaş katsayısı ile yan ödeme katsayısı yüzde 18,60 oranında artırıldı. Kamu görevlileri toplu sözleşmesi uyarınca taban aylığına bin TL ilave artış yapıldığı için taban aylığı katsayısı yüzde 24,06 oranında artırıldı.