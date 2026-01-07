Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Kimlere ekstra ödeme yapılacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın katsayıları açıklamasıyla birlikte, 2026 Ocak-Haziran dönemi kıdem tazminatı tavanı resmiyet kazandı. 2026 yılı ocak – haziran döneminde kamuda ve özel sektörde çalışan işçilere uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 64.498,77 TL'ye yükseldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) aralık ayı ve yıllık enflasyonunu açıklamasının ardından mali ve sosyal haklara ilişkin genelge yayımladı. Buna göre memur maaş katsayısı ile yan ödeme katsayısı yüzde 18,60 oranında artırıldı. Kamu görevlileri toplu sözleşmesi uyarınca taban aylığına bin TL ilave artış yapıldığı için taban aylığı katsayısı yüzde 24,06 oranında artırıldı.
Habertürk'te yer alan habere göre kamuda ve özel sektörde çalışan işçilerin kıdem tazminatı, son aldıkları brüt ücret üzerinden ödeniyor. İşyerinde çalıştıkları her yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücret tutarında kıdem tazminatı veriliyor. Ancak, işçinin ücreti ne olursa olsun, ödenecek kıdem tazminatı, işten ayrılma tarihinde uygulanan tavan tutarı aşamıyor.
SEYYANEN ZAM TAZMİNATI OLUMSUZ ETKİLİYOR
2023 yılında memur maaşlarına “ilave ödeme” adı altında yapılan 8.077 TL’lik seyyanen zammın emekli aylıklarına yansımaması kıdem tazminatı tavanını olumsuz etkiliyor. 2023 yılı temmuz ayında 8.077 TL ile başlayan seyyanen zammın karşılığı 2026 ocak ayı itibarıyla 22.157 TL’ye yükseldi. Seyyanen zam en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesinde dikkate alınmadığı için kamuda ve özel sektörde çalışan işçilerin kıdem tazminatı tavanı da düşük kaldı.
YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?
2025 yılında temmuz – aralık döneminde 53.919,68 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 64.948,77 TL’ye yükseldi. Bu tutarın üzerinden damga vergisi kesildikten sonra net ödeme 64.455,80 TL olacak.