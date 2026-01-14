BIST 12.370
Güney Koreli otomotiv devi Kia B-SUV segmentindeki rekabetçi modeli Stonic Türkiye'de resmen satışa sunuldu.

Yeni Kia Stonic Türkiye'de satışa sunuldu! İşte özellikleri ve fiyatı - Resim: 1

İŞTE ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Yeni Kia Stonic'in 1.0 TGDI motoru 100 beygir güç ve 172 Nm tork üretiyor.7 ileri DCT otomatik şanzımanla kombine edilen model, 0-100 km/s hızlanmasını 12,1 saniyede tamamlıyor.

Yeni Kia Stonic Türkiye'de satışa sunuldu! İşte özellikleri ve fiyatı - Resim: 2

Stonic, bu motorla ortalama 5,6 lt/100 km yakıt tüketimine sahip.Ön bölümde yenilenen far grubu, ızgara ve tampon dikkat çekiyor. Boyutlarda ise herhangi bir değişim yok.

Yeni Kia Stonic Türkiye'de satışa sunuldu! İşte özellikleri ve fiyatı - Resim: 3

Otomobil; 4.165 mm uzunluğa, 1.760 mm genişliğe ve 352 litrelik bagaj kapasitesine sahip.

Yeni Kia Stonic Türkiye'de satışa sunuldu! İşte özellikleri ve fiyatı - Resim: 4

Arka kısımda yer alan LED stop lambaları ve gövde rengi tampon detayları, Stonic'e premium bir hava katıyor. 

