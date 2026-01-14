Yeni Kia Stonic Türkiye'de satışa sunuldu! İşte özellikleri ve fiyatı
Güney Koreli otomotiv devi Kia B-SUV segmentindeki rekabetçi modeli Stonic Türkiye'de resmen satışa sunuldu.
İŞTE ÖZELLİKLERİ VE FİYATI
Yeni Kia Stonic'in 1.0 TGDI motoru 100 beygir güç ve 172 Nm tork üretiyor.7 ileri DCT otomatik şanzımanla kombine edilen model, 0-100 km/s hızlanmasını 12,1 saniyede tamamlıyor.
Stonic, bu motorla ortalama 5,6 lt/100 km yakıt tüketimine sahip.Ön bölümde yenilenen far grubu, ızgara ve tampon dikkat çekiyor. Boyutlarda ise herhangi bir değişim yok.
Otomobil; 4.165 mm uzunluğa, 1.760 mm genişliğe ve 352 litrelik bagaj kapasitesine sahip.
Arka kısımda yer alan LED stop lambaları ve gövde rengi tampon detayları, Stonic'e premium bir hava katıyor.