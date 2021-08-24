Yeni kabus! Covid-19 bitmeden Covid-22 başlıyor! Delta'dan çok daha öldürücü
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla boğuşan dünyanın tüylerini diken diken eden yeni bir açıklama geldi. Ünlü İmmünolog Profesör Doktor Sai Reddy, Covid-19 bitmeden, 'Covid-22' olarak adlandırdığı yeni bir varyantın dünyaya hakim olan Delta'dan daha ölümcül olabileceği uyarısı yaptı.
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor.
Virüs dünya genelinde 200 milyondan fazla insana bulaştı, 4 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu. Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan Koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde.
Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'endişe verici' olarak nitelendirdiği Delta. Ancak görünen o ki dünya genelindeki vaka artışlarının baş sorumlusu olarak gösterilen Delta bilim dünyasının gündemindeki tek varyant değil.
İmmünolog Profesör Doktor Sai Reddy, 'Kovid-22' olarak adlandırdığı yeni bir varyantın dünyaya hakim olan Delta'dan daha ölümcül olabileceği konusunda uyardı.