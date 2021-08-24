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Yeni kabus! Covid-19 bitmeden Covid-22 başlıyor! Delta'dan çok daha öldürücü

Yeni kabus! Covid-19 bitmeden Covid-22 başlıyor! Delta'dan çok daha öldürücü

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla boğuşan dünyanın tüylerini diken diken eden yeni bir açıklama geldi. Ünlü İmmünolog Profesör Doktor Sai Reddy, Covid-19 bitmeden, 'Covid-22' olarak adlandırdığı yeni bir varyantın dünyaya hakim olan Delta'dan daha ölümcül olabileceği uyarısı yaptı.

Yeni kabus! Covid-19 bitmeden Covid-22 başlıyor! Delta'dan çok daha öldürücü

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor.

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Yeni kabus! Covid-19 bitmeden Covid-22 başlıyor! Delta'dan çok daha öldürücü

Virüs dünya genelinde 200 milyondan fazla insana bulaştı, 4 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu. Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan Koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. 

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Yeni kabus! Covid-19 bitmeden Covid-22 başlıyor! Delta'dan çok daha öldürücü

Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'endişe verici' olarak nitelendirdiği Delta. Ancak görünen o ki dünya genelindeki vaka artışlarının baş sorumlusu olarak gösterilen Delta bilim dünyasının gündemindeki tek varyant değil.

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Yeni kabus! Covid-19 bitmeden Covid-22 başlıyor! Delta'dan çok daha öldürücü

İmmünolog Profesör Doktor Sai Reddy, 'Kovid-22' olarak adlandırdığı yeni bir varyantın dünyaya hakim olan Delta'dan daha ölümcül olabileceği konusunda uyardı.

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