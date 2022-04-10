Yeni ittifak oluşacak! Sıkıntılar kapıda: Türkiye ve ekonomi bombası geldi Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

Çarpmalar, düşmeler daha çok olabilir: Spora, diyete başlamak içinde oldukça verimli bir dönemdir. Kendinize hedefler belirleyip, bu hedefler için harekete geçmek içinde değerlidir. Ama dikkat edin dağılmayın ve dikkatli organize olun. Bu dönem sakarlıklar, çarpmalar, düşmeler daha çok olabilir.