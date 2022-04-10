Yeni ittifak oluşacak! Sıkıntılar kapıda: Türkiye ve ekonomi bombası geldi Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları
Yaptıkları isabetli yorumlarla herkesi şaşırtan astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek yeni haftayla ilgili çarpıcı yorumlar yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bol bol yeni şeyler öğreneceğiniz, eğitimlere başlayacağınız, araştırmalar yapacağınız, seyahatler planlayacağınız, yakın çevrenizle olan iletişiminizin hareketleneceği bir süreç başlıyor 30 Nisan’a kadar, bu tarihe kadar Merkür Boğa burcunda seyahat edecek.
Bu hafta itibari ile 25 Mayıs’a kadar Mars’ta balık burcunda seyahat edecek. Burcunuza geçen Mars ile enerjiniz yükselirken, motivasyonunuzda artmaya başlayacak. Her şeyi büyük hızla halletmeye çalışacaksınız.
Çarpmalar, düşmeler daha çok olabilir: Spora, diyete başlamak içinde oldukça verimli bir dönemdir. Kendinize hedefler belirleyip, bu hedefler için harekete geçmek içinde değerlidir. Ama dikkat edin dağılmayın ve dikkatli organize olun. Bu dönem sakarlıklar, çarpmalar, düşmeler daha çok olabilir.
Ana gündeminizi oluşturacak: Ve bu hafta Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya Plüton’un sert bir açısı, Satürn’ün ise destekleyici bir kontağı olacak. Krediler, borçlar, nafaka, prim, burs, vergiler gibi konular ana gündeminizi oluşturacak.