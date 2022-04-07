BIST 2.339
DOLAR 14,75
EURO 16,06
ALTIN 913,59

Yeni işiyle herkesi şaşırttı! Oyunculuğu bıraktı denen Engin Altan Düzyatan'dan açıklama geldi

Yeni işiyle herkesi şaşırttı! Oyunculuğu bıraktı denen Engin Altan Düzyatan'dan açıklama geldi

Diriliş Ertuğrul, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizileriyle geniş hayran kitlesine ulaşan Engin Altan Düzyatan'ın yeni işi belli oldu.

Yeni işiyle herkesi şaşırttı! Oyunculuğu bıraktı denen Engin Altan Düzyatan'dan açıklama geldi

"Diriliş Ertuğrul", "Kurşun", "Son", "Bir Bulut Olsam" gibi birçok projede rol alan oyuncu Engin Altan Düzyatan (42), uzun süredir ortalarda görünmüyordu.

110
Yeni işiyle herkesi şaşırttı! Oyunculuğu bıraktı denen Engin Altan Düzyatan'dan açıklama geldi

Düzyatan, Birand Tunca ve Umut Tanyolu ile sinema ve dizi projelerine finansman sağlayacak NFT platformu işine girmişti. 

210
Yeni işiyle herkesi şaşırttı! Oyunculuğu bıraktı denen Engin Altan Düzyatan'dan açıklama geldi

Düzyatan, önceki gün Ulus'taki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

310
Yeni işiyle herkesi şaşırttı! Oyunculuğu bıraktı denen Engin Altan Düzyatan'dan açıklama geldi

Basın mensuplarıyla sohbet eden Düzyatan, oyunculuğu bırakacağı yönündeki söylentilerle alakalı konuştu.

410