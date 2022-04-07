Yeni işiyle herkesi şaşırttı! Oyunculuğu bıraktı denen Engin Altan Düzyatan'dan açıklama geldi
Diriliş Ertuğrul, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizileriyle geniş hayran kitlesine ulaşan Engin Altan Düzyatan'ın yeni işi belli oldu.
"Diriliş Ertuğrul", "Kurşun", "Son", "Bir Bulut Olsam" gibi birçok projede rol alan oyuncu Engin Altan Düzyatan (42), uzun süredir ortalarda görünmüyordu.
110
Düzyatan, Birand Tunca ve Umut Tanyolu ile sinema ve dizi projelerine finansman sağlayacak NFT platformu işine girmişti.
210
Düzyatan, önceki gün Ulus'taki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.
310
Basın mensuplarıyla sohbet eden Düzyatan, oyunculuğu bırakacağı yönündeki söylentilerle alakalı konuştu.
410