Yeni iPhone 13 Pro'nun en net görüntüsü sızdı! Çentik küçülüyor kamera büyüyor
iPhone'un yeni modeline ilişkin sızıntı iddiası gündemde. İnternette paylaşılan görüntülerde, üretici Apple'ın 2021 yılında tanıtacağı yeni iPhone 13 Pro modelinin hem önü hem arkası görülüyor.
Apple'nın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. iPhone 13'ün tanıtılmasına sadece birkaç ay var. Apple her zamanki gibi ürünü sır gibi saklıyor. Ancak LeaksApplePro hesabı tarafından iPhone 13 Pro'nun son tasarımı paylaşıldı. Apple'ın çentik kısmını oldukça küçülttüğü görülüyor.
Ayrıca arkadaki kamera tasarımı da değişikliğe uğramış durumda. Çıkıntı iPhone 12'ye göre azaltılmış. Öte yandan kamera modülü genişlemiş. LeaksApplePro'nun iddialarına göre bu sızıntı cihazın neredeyse son hali. Seri üretimde bir iki değişiklik olabilir ancak iddialara göre büyük bir değişiklik beklenmiyor.
Yeni iPhone'a ilişkin diğer sızıntılar
Unbox Therapy tarafından paylaşılan videoda yeni iPhone 13 Pro Max'in maketi ortaya çıktı. Yeni modelde çentikler 12. nesile göre daha küçük görünüyor.
Ancak videoda öne çıkan en önemli detay ise arka kameraların büyüklüğü. Maketteki lensler önceki modellere göre çok daha büyük. Bu da yeni iPhone 13 Pro Max'lerin önceki nesillere göre daha iyi fotoğraf çekeceği anlamına geliyor.