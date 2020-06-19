Yeni imajını Hazal Kaya sevenleriyle paylaştı tarzı tam not aldı beğeni yağdı
Anne olmasıyla beraber Hazal Kaya, imajında değişikliğe gitti. Instagram hesabından paylaştığı yeni tarzı sevenlerinden tam not aldı.
Geçtiğimiz günlerde, FOX TV ekranlarında Bizim Hikaye dizisinde beraber rol aldığı Burak Deniz ile atışmasıyla Instagram'a damga vuran Hazal Kaya, bu kez yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Kaya'nın imaj değişikliği, herkes tarafından beğenildi.
Geçtiğimiz yıl kasım ayında ilk oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, karantina sürecinde kahkül kestirerek imajını tazeledi. Güzel oyuncuya kahkülü çok yakıştıran takipçileri ise "Süper olmuş", "Mis gibi olmuş", "Kahküllere bayıldım" gibi yorumlar yaptı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde küs oldukları iddia edilen Burak Deniz ve Hazal Kaya, Instagram'da atıştı.
Sosyal medya hesabı Instagram'da Hazal Kaya, paylaştığı fotoğrafla hem güldürdü hem de küslük haberlerini yalanladı. Başarılı oyuncu, dizinin yayımlandığı dönemde kendi yüzünü bir uygulamayla erkek yüzü yapan Burak Deniz’in montajlı Whatsapp profili fotoğrafını paylaştı.