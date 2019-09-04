Yeni Honda Civic Sedan’a “Teknoloji Makyajı”

C sedan segmentinin en sevilen modellerinden olan Honda Civic yenilendi. Bu yenilik tasarımda göze çarpan bir değişiklik olmasa da, sürüş konforu ve güvenlik anlamında büyük bir farkla geliyor.“ İçinde fazlası var” sloganıyla yeni teknolojisine vurgu yapan Yeni Civic Sedan yarı otonom sürüş özelliklerine sahip oldu.

Makyajlanan 10.nesil Civic Sedan tasarım anlamında ön ızgara da yapılan küçük bir değişiklik ve 17” jant seçeneği ile sınırlı denebilecek kadar az bir görsel farkla geliyor. Ayrıca görsel olarak belirtilebilecek bir diğer detay daha önce ön konsolda dokunmatik olarak kontrol edilen radyo, klima vb sistemlerin artık tuşla kontrol edilebilmesi oldu. Makyajla gelen ileri teknoloji sistemleri ise hem sürüş konforu hem de güvenlik anlamında makyaj öncesiyle arada büyük bir fark açıyor.

Yeni teknolojiler arasında “Çarpışma hafifletici fren sistemi” bulunuyor, bu sistem 5 km üstü hızlarda çalışıyor. Yayaları da tanıyan bu sistem radarlarıyla algıladığı tehlikeyi öncelikle sürücüye görsel ve işitsel olarak iletiyor. Değişiklik yapılmadığı durumda emniyet freni yaparak farkındalık yaratmaya çalışıyor, hala bir değişiklik olmazsa ani fren yaparak güvenliği sağlamaya çalışıyor. Diğer bir sistem “Şerit takip uyarı sistemi ve şerit koruma destek sistemi” bu sistem ise sinyal vermeden şerit değiştirmeye çalıştığınızda durumu kontrol dışı algılıyor ve direksiyona müdahale ederek sizi bulunduğunuz şeride sokmaya çalışıyor. Ben 79 km hızla bir viraja direksiyona gaza ve frene dokunmadan girdim ve bu sistem beni şeridimde tutarak virajı döndü ancak burada şunu belirtmekte fayda var, bu sistemler sensörlerle çalışıyor yani şeritleri okuyabildiği sürece aktif, örneğin şerit çizgilerinin belli olmadığı bir yolda bu sistemlerin hiçbir otomobilde çalışması mümkün değil. bu sebeple her daim sürücü kontrol sürücüde olmalı. Bir diğer yeni sistem “Uyarlanabilir hız sabitleyici” bu sistemle gitmek istediğiniz hızla ilgili bir limit belirliyorsunuz ve sonra gaz ve fren pedalıyla bir işiniz kalmıyor. Çünkü bu sistemle Yeni Honda Civic önü boş olduğu sürece sizin belirlediğiniz hızda sürüşe devam ediyor taki önünde sizin hızınızdan daha düşük hızda ilerleyen bir araca yaklaşana kadar. Bu durumda da yine sizin belirlediğiniz yaklaşma mesafesine gelince hızını önündeki araca göre düşürüyor. Ya da diyelim ki sabit hızınızda ilerlerken önünüze bir araç girdi yine bu durumda hızlıca belirttiğiniz takip mesafesini bırakacak kadar yavaşlıyor aracınız. Eğer trafik varsa dur kalk yaparken de yine gaz veya fren pedalına basmanız gerekmiyor, sadece önünüzdeki araç 3 saniyeden fazla duraklarsa siz direksiyondaki tek tuşa basarak aynı şekilde seyre devam etmeyi sağlayabiliyorsunuz.

Bir diğer yenilik “Çapraz trafik uyarı sistemi” otoparktan çıkarken sürücülerin büyük çoğunluğunun en az bir kez çaprazdan gelen araç için ani fren yapmışlığı vardır hatta birçok kez. İşte bu sistem sizin görüş alanınızdan çok önce araç gelip gelmediği konusunda sizi uyarıyor. Kör nokta uyarı sistemi ki bu sistem artık hayatımızın bir parçası olmaya başladı bile. Iphone kullananlar için Apple Car Play benim bir aracın direksiyonuna oturduğumda açıkçası ilk baktığım sistem diyebilirim. Telefonumla iletişimi yalnızca fiziksel boyutta kesmemi sağlayan muhteşem sistem.

Ve yeni Honda Civic Sedan, daha önce yalnızca Civic RS versiyonuyla alınabilen 182 PS gücünde 1.5 litre VTEC Turbo motorla da alınabilecek. Bodrumda yapılan lansmanla tüm bu bahsettiğim sistemleri deneyimleme şansı buldum. Hem şehir içi hem şehir dışı sürüşlerinizde kendinizi çok daha güvende hissettirecek şekilde çalışıyorlar. Makyajlı Honda Civic Sedan 14 Eylül 2019 itibariyle satışta olacak. Fiyatları ise 141.500 TL den başlayarak 236.500 TL ye ulaşıyor.