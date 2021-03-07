Yeni halini gören kimse inanamadı! Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş: Bacaklarıma sarılıp...
Selena dizisindeki Nazlı karakteriyle akıllara kazınan Dilara Kurtulmuş'un yeni hali görenleri şaşırttı.
2000’li yılların ortalarında ekranda yer alan fantastik çocuk dizilerinden biri de 'Selena'ydı. 2006 yılında yayınlanan dizinin başrollerinde Sinem Kobal, Sinan Çalışkanoğlu, Zuhal Topal, Cansu Demirci, Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Hazal Şenel, Gökhan Keser, Ümit Erdim gibi isimler yer alıyordu.
2009 yılının ortalarında son bulan dizide Dilara Kurtulmuş, evin en küçük kızı 'Nazlı' olarak seyircinin karşısına çıkıyordu.
Şimdilerde 22 yaşında olan Kurtulmuş, büyüdü ve değişti.
Sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanan Dilara Kurtulmuş'un son hali görenleri hayrete düşürdü.