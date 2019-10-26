Yeni Golf 8 resmen tanıtıldı tasarımı hayran bıraktı
2020 model yeni Volkswagen Golf 8 resmen tanıtıldı. Türkiye'de ve dünyada en çok satan modeller arasında yer alan Alman devi Volkswagen'in yeni Golf 8'i dış tasarımı ve değişen amblemiyle dikkat çekti.
Dijital değişim: Yeni jenerasyonda analog göstergelerden vazgeçen Volkswagen, geçtiğimiz yaz Frankfurt'ta tanıttığı ID3 sistemini kullanıyor. Üstelik bu dijital değişim aracın fiyatına bir ekleme getirmeyeceği belirtiliyor.
Zengin motor seçenekleri: Yeni Golf 8'de 11 farklı motor seçeneği içinde 5 hibrit motor da kullanıcılara sunulurken; Trendline, Comfortline ve Highline olarak adlandırılan donanım seviyeleri artık Golf, Life ve Style olarak isimlendirilecek.
Golf 8'in fiyatı ne kadar? 2020 model yeni Volkswagen Golf 8'in fiyatı şimdiden merak konusu olurken, otomobil kullancıları şimdiden "Golf 8 Türkiye fiyatı ne kadar?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. Alman devi Golf 8 fiyatını henüz açıklamadı.
Yeni Golf 8, Golf 7'de kullanılan motor seçenekleri ile satışa sunulacak. 1.0lt turbo TSI motorlar, 90 veya 110 beygir güce sahip. 1.5lt benzinli turbo TSI motorlar ise, sırasıyla 130 ve 150 beygir güç sunacak.