Yeni Gelin yıldızı Jessica May'in İstiklal Marşı'na olay tepkisi

Yeni Gelin'deki Bella karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyuran ve kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaşmayı başaran Jessica May, sosyal medyada bir anda çok konuşulanlar listesine girdi. Geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte İstiklal Marşı okunurken gözyaşlarına hakim olamayan May, Türk takipçilerinden takdir topladı.