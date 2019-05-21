Yeni Game of Thrones için tarih verildi ünlü oyuncu da kadroda

Game of Thrones'un final bölümü izleyici rekoru kırdı. ABD'de 19 milyon kişinin izlediği açıklanan dizinin son bölümünde yaşananlar hayal kırıklığına yol açtı. Herkesin konuştuğu dizinin hayranlarını iyi bir haber bekliyor. Çünkü bu maceranın binlerce yıl öncesine ilişkin yeni bir hikâyenin yapım aşamasında olduğu açıklandı. İşte adı ile ilgili spekülasyonlardan, oyuncu kadrosuna kadar o yapımla ilgili bilinenler.