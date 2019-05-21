Yeni Game of Thrones için tarih verildi ünlü oyuncu da kadroda
Game of Thrones sekizinci sezonun son bölümünün yayınlanmasıyla birlikte sona ererken, bu maceranın binlerce yıl öncesine ilişkin yeni bir hikâyenin yapım aşamasında olduğu açıklandı.
Game of Thrones'un final bölümü izleyici rekoru kırdı. ABD'de 19 milyon kişinin izlediği açıklanan dizinin son bölümünde yaşananlar hayal kırıklığına yol açtı. Herkesin konuştuğu dizinin hayranlarını iyi bir haber bekliyor. Çünkü bu maceranın binlerce yıl öncesine ilişkin yeni bir hikâyenin yapım aşamasında olduğu açıklandı. İşte adı ile ilgili spekülasyonlardan, oyuncu kadrosuna kadar o yapımla ilgili bilinenler.
İsmi ne olacak?
Henüz adı resmi olarak açıklanmasa da son birkaç ay içinde bazı olasılıklar duyum olarak yayıldı. O duyumlardan birine göre, Belfast'ta yeni yapımın setinde çalışanlar yeni diziye "Bloodmoon" (Kanlı Ay) diyor.
Game of Thrones serisinin yaratıcısı olan George RR Martin, daha önce bu öncü yapım için The Long Night (Uzun Gece) ismini kullanmıştı. Ancak sonra bundan geri adım atıldı ve şimdilik resmi olarak yapımın ismi açıklanmış değil.
Üstelik The Long Night, Game of Thrones'un son ve çok eleştirilen sezonunun üçüncü bölümünün adıydı.