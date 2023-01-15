Yeni fiyatlar belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı! 1250 liradan 2750'ye yükseldi
2023'ün ilk günleriyle beraber yeni fiyatlar belli olmaya devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), hayat sigortası, elektronik haberleşme ödemelerinin de aralarında olduğu bazı işlemlerde parasal tutarları yeniden belirledi. Elektronik haberleşme hizmetleri aracılığıyla sunulan ödeme hizmetine (mobil ödeme hizmeti) ilişkin işlemlerde, bir seferlik işlem tutarı 500 liradan 1000 liraya, aylık işlem tutarı 1250 liradan 2 bin 750 liraya çıkarıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "MASAK Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
PARASAL TUTARLAR ARTIRILDI
Söz konusu değişiklikle yükümlü gruplardan gelen artış taleplerine karşılık vermek ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum sağlanması amaçlandı. Bu kapsamda kimlik tespitinde basitleştirilmiş tedbirlerin öngörüldüğü tebliğde belirlenen parasal tutarlar, ihtiyaca binaen artırıldı.
Basitleştirilmiş tedbir uygulanacak (teyit zorunluluğu olmayacak) hayat sigortasında, bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı 5 bin liradan 12 bin liraya, tek primli sigortalarda prim tutarı 12 bin 500 liradan 25 bin liraya yükseltildi.
1250 LİRADAN 2750 LİRAYA ÇIKARILDI
Ön ödemeli kartlara ilişkin işlemlerde kimlik tespiti yapılması zorunlu olmayan tutarlardan, aynı yıl içinde nakit çekim tutarı 500 liradan 1000 liraya, tek kullanımlık olan ve tekrar yükleme yapılması mümkün olmayanlarda yüklü para tutarı 1250 liradan 2 bin 750 liraya çıkarıldı.