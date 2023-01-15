Yeni fiyatlar belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı! 1250 liradan 2750'ye yükseldi

1250 LİRADAN 2750 LİRAYA ÇIKARILDI

Ön ödemeli kartlara ilişkin işlemlerde kimlik tespiti yapılması zorunlu olmayan tutarlardan, aynı yıl içinde nakit çekim tutarı 500 liradan 1000 liraya, tek kullanımlık olan ve tekrar yükleme yapılması mümkün olmayanlarda yüklü para tutarı 1250 liradan 2 bin 750 liraya çıkarıldı.