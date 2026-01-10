Yeni emeklilik sistem için hazırlıklar başlıyor! Bakan Yılmaz böyle duyurdu
En düşük emekli aylığı yüzde 18,48 zam ile 20 bin TL oldu. 4 milyon 917 bin vatandaşı ilgilendiren en düşük emekli aylığının 20 bin TL olması için Meclis'e kanun teklifi sunuldu. Teklif gelmeden önce ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz basın mensupları ile bir araya geldi. Yılmaz, en düşük emekli maaşından, tamamlayıcı emeklilik sistemine kadar pek çok değerlendirmede bulundu. İşte detaylar...
2026 yılında kim ne kadar maaş alacak belli oldu. En düşük emekli aylığının ne kadar olacağı merak edilirken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'e kanun teklifinin sunulduğunu açıkladı. Güler'in açıklamasına göre, en düşük emekli aylığı yüzde 18,48 zam ile 20 bin TL oldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, basın mensupları ile bir araya geldi. Yılmaz, 2026 ile ilgili hedefleri paylaştı. Aynı zamanda maaşları da değerlendiren Yılmaz, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile Emekli Sandığı arasında oluşan zam farkının nedenini de açıkladı. Yılmaz, 6 aylık artışların belirli kurallar çerçevesinde yapıldığını hatırlattı.
"KAVRAM OLMAZ"
En düşük emekli aylığı ile ilgili de konuşan Yılmaz, "Aslında sosyal güvenlik sistemlerinde en düşük emeklilik diye bir kavram olmaz. Bu biraz bizim sistemimize özgü. Dolayısıyla kanun gerekiyor. Otomatik bir sistem değil, bir kanuni düzenlemeyle değişiklik yapabiliyoruz mevcut durumda" sözlerini kullandı.
Diğer ödemelerin prim ve kurala dayalı olduğunu kaydeden Yılmaz, "Esas tartışma, asgari ne kadar meselesi. Bunun sosyal boyutu var. Hükûmet olarak çalışıyoruz. Kaç kişiye ne verilirse ne kadar etkilenir, bütçeye etkisi ne olur, bütçe içi tavanlar gibi... Ama işin her halükârda özü, prim tabii ki" dedi.