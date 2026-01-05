Yeni emekli maaşı kaç lira? Ocak 2026'da alacağınız emekli aylığı tam liste

Memur ve emeklinin 2026 Ocak zammını kesinleştiren asgari ücret TÜİK tarafından duyuruldu. TÜİK verilerine göre Aralık 2025 enflasyonu aylık bazda yüzde 0,89 artarken yıllık bazda yüzde 30,89 oldu. Merkez Bankası anketi göz önüne alındığında Kasım ayı gibi Aralık ayı enflasyonunu da TÜİK beklentinin altında açıkladı. Bu rakamla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,19 olarak kesinleşti. Bu durumda 20 bin lira ya da 30 bin lira emekli maaşı alan emekli ne kadar zamlı maaş alacak. Sizler için tüm zamlı emekli maaşlarını listeledik.