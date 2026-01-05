Yeni emekli maaşı kaç lira? Ocak 2026'da alacağınız emekli aylığı tam liste
Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 itibariyle alacağı zam oranı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında, yüzde 12,19 artışla alacak. En düşük emekli maaşı 18 bin 938 lira oldu. Buna refah payı eklenip eklenmeyeceği belirsiz. Ankara'dan gelen sinyaller ekonomi yönetiminin refah payı eklenmesine sıcak bakmadığı yönünde. Peki kim ne kadar alacak işte zamlı maaşla
Memur ve emeklinin 2026 Ocak zammını kesinleştiren asgari ücret TÜİK tarafından duyuruldu. TÜİK verilerine göre Aralık 2025 enflasyonu aylık bazda yüzde 0,89 artarken yıllık bazda yüzde 30,89 oldu. Merkez Bankası anketi göz önüne alındığında Kasım ayı gibi Aralık ayı enflasyonunu da TÜİK beklentinin altında açıkladı. Bu rakamla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,19 olarak kesinleşti. Bu durumda 20 bin lira ya da 30 bin lira emekli maaşı alan emekli ne kadar zamlı maaş alacak. Sizler için tüm zamlı emekli maaşlarını listeledik.
SGK VE BAĞKUR EMEKLİ ZAM ORANI
2025 yılının ikinci yarısında enflasyon aylık bazda temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşmişti. Bugün gelen yüzde 0,75'lik aralık verisiyle tablo tamamlandı ve emeklilerin cebine girecek yeni oran kesinleşti. Bu zam oranına göre en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL oldu.
*20.000 TL Emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 2.438 TL, Zamlı maaşı: 22.438 TL oldu.
*25.000 TL emekli maaşı alanın Zam Tutarı: 3.047,50 TL, zamlı maaşı 28.047,50 TL oldu.
*30.000 TL emekli maaşı alanın Zam Tutarı: 3.657 TL, zamlı maaşı 33.657 TL oldu.
*35.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 4.266,50 TL, zamlı emekli maaşı 39.266,50 TL oldu.