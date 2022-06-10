Yeni ekonomik adımlar açıklandı! İşte 6 maddede yeni kararlar

Kredi kartlarının asgari ödeme tutarı değişti

BDDK, limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesine karar verdi. Bu oran tüm limitler için yüzde 20'ydi.

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