Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programına katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları öğretmenlerimizin maharetli ellerinde bu sıralarda yetişecektir.

Cumhurbaşkanı olarak öğretmenlerimizle birlikte ülkemizin dört bir yanındaki eğitim neferlerinin tamamına teşekkür ediyorum.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Aybüke Yalçın gibi genç yaşta terör örgütleri tarafından bizden koparılan öğretmenlerimizi anıyoruz.

Hem ders hem de yardımcı kitapları ücretsiz

Hiç şüphesiz ki eğitime en büyük desteği biz verdik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime ayırdık. Derslik sayımızı ikiye katlayıp kalabalık sınıf sorunu da çözdük. Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtarak, velilerimizi kırtasiye gezmekten kurtardık. Bugün öğrenciler hem ders hem de yardımcı kitaplarına ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyor.

"Yüzde 30 olan okullaşma oranı yüzde 90'a ulaştı"

Kız çocuklarımızın okullaşması için özel gayret gösterdik. Yüzde 30 olan okullaşma oranı yüzde 90'a ulaştı.

Ağustos ayından bu yana binden fazla köy yaşam merkezimizi hayata geçirdik.

Türkçe seferberliği ile öğrencilerimizin tamamının, güzel dilimizi nitelikli bir şekilde kullanabilmelerini hedefliyoruz.

Teknofest kuşağının en donanımlı açıdan yetişmesini beka meselesi olarak görüyoruz.

Geleceğimizi kendi devletine, kendi halkına, kendi tarihine kinle, nefretle bakan değil tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz.

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