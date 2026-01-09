Yeni düzenleme Meclis'ten geçti! Trafik cezalarına ağır yaptırım geliyor

Genel Kurulda kabul edilen maddelere göre, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliklere gidiliyor. Buna göre, araçları, tescil belgesi ve tescil plakası alınmadan kara yollarına çıkaran sürücülere verilen idari para cezası 46 bin TL'ye yükseltilecek. Hurdaya çıkarılmış araçların kullanılması halinde de sürücülere 46 bin TL idari para cezası verilecek. Aykırılığı tespit edilen araç trafikten çekili ise trafikten çekme tarihi itibarıyla trafik tescil kaydı açılacak ve ilgili vergi dairesine bildirilecek.