BIST 5.561
DOLAR 23,36
EURO 25,34
ALTIN 1.461,04
HABER /  POLİTİKA

Yeni dönemin ilk MGK'sı toplanıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeni dönemin ilk MGK'sı toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez bugün toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, aynı zamanda yeni kabinenin ilk MGK toplantısı olacak.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ile kuvvet komutanları katılacak.

Daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı sıfatıyla katılan Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla bulunan Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı, İbrahim Kalın ise MİT Başkanı olarak toplantıda yer alacak.

Toplantıda hangi konular masada?

*Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

*Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.

*Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının da görüşülmesi bekleniyor.

*Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.

*Son dönemde İsveç'ten Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerin ardından İsveç'in NATO üyeliği başvurusu kapsamında gelinen son durumun da toplantıda ele alınması bekleniyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altın fiyatları rekor kırıyor! Gram altın 1460 lira oldu İslam Memiş ve Tunç Şatıroğlu'ndan bomba açıklama
Foto Galeri Altın fiyatları rekor kırıyor! Gram altın 1460 lira oldu İslam Memiş ve Tunç Şatıroğlu'ndan bomba açıklama Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Uganda Devlet Başkanı Museveni, Kovid-19'a yakalandı
Uganda Devlet Başkanı Museveni, Kovid-19'a yakalandı
Gri listedeydi! Terörist Fehmi Öğmen ve korumaları MİT tarafından etkisiz hale getirildi
Gri listedeydi! Terörist Fehmi Öğmen ve korumaları MİT tarafından etkisiz hale getirildi
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Emekli ve memur maaş zammı 2023 ne oldu? Son tablo refah payı da eklendi
Emekli ve memur maaş zammı 2023 ne oldu? Son tablo refah payı da eklendi
Tosyalı, dünya çelik üreticileri sıralamasında 5 basamak yükseldi
Tosyalı, dünya çelik üreticileri sıralamasında 5 basamak yükseldi
Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Altında çıldırtan yükseliş sürüyor! 8 Haziran 2023 gram altın 1460 lira oldu
Altında çıldırtan yükseliş sürüyor! 8 Haziran 2023 gram altın 1460 lira oldu
Erzurum Tortum Gölü’nde su seviyesi dokuz metre yükseldi
Erzurum Tortum Gölü’nde su seviyesi dokuz metre yükseldi
8 Haziran evde bakım maaşları yattı mı, hangi illerde zamlı yattı son liste
8 Haziran evde bakım maaşları yattı mı, hangi illerde zamlı yattı son liste
Adıyaman'da buğday tarlası cayır cayır yandı!
Adıyaman'da buğday tarlası cayır cayır yandı!
Joao Felix'in Galatasaray hamlesi taraftarı heyecanlandırdı
Joao Felix'in Galatasaray hamlesi taraftarı heyecanlandırdı