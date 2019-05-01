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Yeni dolandırıcılık yöntemi! Ünlü isimleri kullanarak dolandırıyorlar

Yeni dolandırıcılık yöntemi! Ünlü isimleri kullanarak dolandırıyorlar

Ünlü isimlerin adlarının kullanıldığı yeni bir dolandırıcılık yöntemi daha ortaya çıktı. Ünlü sanatçıların isimlerini kullanan dolandırıcılık çetesi, İstanbul'da bir otomobil firmasında çalışan G.Ç., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, organize bir çete tarafından 12 bin dolar dolandırıldığı iddiasıyla başvurunca ortaya çıktı.

Son olarak, yurt dışında hayali konut satıcıları ile sanal para dolandırıcıları ortaya çıktı. İstanbul'da bir otomobil firmasında çalışan 34 yaşındaki G.Ç., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, organize bir çete tarafından 12 bin dolar dolandırıldığı iddiasıyla başvurdu. Kendisini dolandıranların tehdit ettiklerini belirten G.Ç., "Breeze Coin Mar adlı şirketin yöneticileri, sanatçı ve oyuncuları kullanarak reklam yapıyor ve güven sağlayarak ilerliyor" dedi. G.Ç., şu bilgileri verdi:

"Mustafa Türeli adlı kişi bana bu projeye 45 bin dolar yatırdığını söyledi. Ardından Breeze Coin'in Genel Koordinatörü olduğunu söyleyen Ümit Gayretli de 50 bin dolar yatırdığını anlatarak beni ikna etti. 6 ay önce 12 bin doları Mustafa Türeli adına bankaya yatırdım. Türeli'de bu parayı bankadan çekerek bir AVM'de Ümit Gayretli'ye verdi. 17 Nisan'da paramı 21 bin dolar olarak vereceklerini söylediler. Paramı 17 Nisan'da 12 bin dolarlık Breeze Coin (sanal para) olarak verdiler. Yaptığım araştırmada, Breeze Coin'in maddi bir karşılığı olmadığını gördüm ve o zaman dolandırıldığı anladım. İstanbul Maslak'taki ofislerine gittim. Şirketin başındaki Gürkan Akpınar ve diğer yetkililer benimle görüşmedi, beni içeri almadılar."

G.Ç., ABD'nin Florida Eyaleti'nin Orlando şehrinde bin 500 konutluk proje yaptığını söyleyen Gürkan Akpınar'ın, bu projesinin de hayali olduğunu kaydetti. Öte yandan Gürkan Akpınar ile birlikte çalışan Mustafa Türeli ve Ümit Gayretli'nin, Firtc coin ve Coin Spece adlı saadet zincirlerinde çalıştıkları ortaya çıktı.

Reklam filmlerinde Serdar Ortaç ve eşi oynamış

Serdar Ortaç ise "Eşimle firmanın reklam filminde rol aldık. Bize iki ev hediye ettiler. Evleri 2018 yılı içinde teslim edeceklerini söylemişlerdi. Biz de bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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