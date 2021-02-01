Yeni doğum yaptı kızlarıyla pozları olay oldu Meryem Uzerli yine olay yarattı!
20 gün önce ikinci kızını kucağına alan Meryem Uzerli, yeni fotoğraflarıyla sosyal medyayı resmen salladı.
Hürrem Sultan rolüyle akıllara kazınan Meryem Uzerli, Almanya'da yeni bir hayata başladı. Geçtiğimiz günlerde doğum yapan ve hamileliği boyunca hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde tartışmalara neden olan Uzerli, yine ortalığı karıştırdı.
Doğuma günler kala Instagram'dan paylaştığı pozlarla eleştirilere maruz kalan Uzerli, hiçbirine kulak asmadı. Doğumun hemen ardından da emzirme pozunu sosyal medyaya yükledi.
Sosyal medyada bu pozlarıyla eleştiri yağmuruna tutulan Uzerli, henüz bu pozları unutulmamışken hemen yenilerini ekledi.
iki kızıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. 20 gün önce ikinci kez anne olan oyuncu, kızı Lily Koi'nin yüzünü göstermedi.