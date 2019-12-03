Yeni doğum yapan Hazal Kaya'dan takdirlik hamle çocuk esirgemeye bağışlayacak
Taze anne Hazal Kaya, geçtiğimiz haftalarda oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı, Kaya'dan doğum sonrası takdirlik hamle geldi.
Şubat ayında hayatını 4 senedir birlikte olduğu Ali Atay ile birleştirmenin ardından hamileliğini açıklayan Hazal Kaya, geçtiğimiz haftalarda anne olmanın mutluluğunu yaşamış ve oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.
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Daha önce annelere yaptığı yardımlarla da adından söz ettiren Hazal Kaya, kına gecesinde Hazal Kaya, engelli çocukları olan iki annenin hazırladığı yemekleri misafirlerine ikram etmişti.
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Daha önce annelere destek olan Hazal Kaya, bu kez çocukların yüzünü güldürecek.
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Geçtiğimiz haftalarda oğlu Fikret Ali’yi kucağına alan oyuncu, kendilerine gönderilen bebek kıyafetleri ve oyuncaklarını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamaya karar verdi.
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