Yeni doğum şapan eşini döverek öldürdü! Mahkeme iyi hal indirimi verdi!
KİLİS'te 15 gün önce doğum yapan eşini döverek öldüren Mahmut Muhammet Özyer, 25 yıl hapis cezası aldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan zanlıya iyi hal indirimi yapıldı. Mahkemenin kararına tepki var.
Kilis'te eşini döverek öldüren zanlıya iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis cezası verildi. 13 Ekim 2021'de meydana gelen olayda Mahmut Muhammet Özyer, 15 gün önce doğum yapan eşi Fatime Gül Özyer'i dövdü. Tedaviye alınan yaralı 27 yaşındaki kadın, doktorların müdahalesine rağmen 20 Ekim 2021'de yaşamını yitirdi.
'Sadece iki tokat attım' savunması
Tutuklanan Mahmut Muhammet Özyer eşine "sadece iki tokat attığını" kadının hastanede sedyeden düştüğü için hayatını kaybettiğini iddia etti.
"Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Yargılanmasına başlanan sanık için mahkemenin verdiği karar büyük tepki çekti.
Savcının ısrarına rağmen
Savcının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasındaki ısrarına rağmen sanığa "iyi hal indirimi" uygulandı. Mahkeme heyeti "duruşmadaki iyi halini" gerekçe göstererek cezayı 25 yıla indirdi.