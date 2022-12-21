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1 günlük bebeğini sokağa attı ifadesi yuh çektirdi! Kocamdan korktum detaylar iğrenç

1 günlük bebeğini sokağa attı ifadesi yuh çektirdi! Kocamdan korktum detaylar iğrenç

Burdur'da yeni doğan kız bebeğini sokağa terk eden anne M.Y.'nin ifadesi pes dedirtti. Eşinden korktuğu için bebeğini terk ettiğini ifade eden anne, çocuğu komşusunun evinin önüne bıraktığını söyledi. Öte yandan hipotermi geçirdiği belirlenen bebeğin hastanede tedavisi sürüyor.

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Burdur'da 19 Aralık'ta sokağa terk edilmiş halde bulunan bebeğin annesi, yapılan araştırmalar sonucu bulundu. 33 yaşındaki anne M.Y., ilk ifadesinde eşinden korktuğu için tek başına doğum yaptığını ve çocuğu komşusunun evinin önüne bıraktığını söyledi.

Burdur'un Karacaören köyünde oturan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, 19 Aralık sabahı evinin önünde battaniyeye sarılı bir bebek gördü.

Bebek tedavi altında

Çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hipotermi geçirdiği belirlendi. Yeni doğan kız bebek, buradaki ilk tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuvöze alınan bebeğe antibiyotik tedavisi uygulanıyor.

Annenin kim olduğu tespit edildi

Çalışma başlatan jandarma, bebeği doğurup, sokağa terk eden kişinin M.Y. (33) olduğu belirledi. Ekiplerce dün gözaltına alınan, evli ve 3 çocuğu daha olan M.Y. ifadesinde, bebeğin eşinden olduğunu belirtti.

Eşinden korkup komşusunun kapısına bırakmış

Eşinden korktuğu için tek başına dünyaya getirdiği bebeği, bakabileceğini düşündüğü komşusunun evinin önüne bıraktığını anlatan M.Y., ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Bebeğin tedavisinin ardından aileye teslim edileceği bildirildi.

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