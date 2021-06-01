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Yeni diziler arasında bakın neler hangi oyuncular var Cam Tavanlar Aşkın Tarifi Baht Oyunu...

Yeni diziler arasında bakın neler hangi oyuncular var Cam Tavanlar Aşkın Tarifi Baht Oyunu...

Yaz sezonuyla beraber birçok yeni dizi başlıyor. Hem televizyon ekranlarında hem de dijital ortamdaki yeni diziler ve oyuncuları arasında sevinlen isimler var.

Yeni diziler arasında bakın neler hangi oyuncular var Cam Tavanlar Aşkın Tarifi Baht Oyunu...

Kış sezonunun sevilen dizileri tek tek final yaparken, çok sayıda yeni yaz dizisi ise ekranda olacak. Haziran ayında 8 yeni dizi seyirciyle buluşacak. Ekranlarda ağırlıklı olarak romantik komedi dizileri yayınlanacak. İşte ekranların yeni yaz dizileri...

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Yeni diziler arasında bakın neler hangi oyuncular var Cam Tavanlar Aşkın Tarifi Baht Oyunu...

Cam Tavanlar 

Show TV'nin yeni romantik komedi dizisi Cam Tavanlar, 9 Haziran Çarşamba akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Genç kuşağın başarılı oyuncuları Bensu Soral ve Kubilay Aka'yı bir araya getiren dizi renkli ve sürükleyici hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

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Yeni diziler arasında bakın neler hangi oyuncular var Cam Tavanlar Aşkın Tarifi Baht Oyunu...

Dizinin birbirinden ilgi çekici karakterlerinin karşı cins hakkındaki düşüncelerinden kesitler sunulduğu yeni fragmanda kadınlar ve erkekler arasında yaşanacak sert rekabetin de sinyalleri veriliyor.

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Yeni diziler arasında bakın neler hangi oyuncular var Cam Tavanlar Aşkın Tarifi Baht Oyunu...

Aşkın Tarifi

Kanal D’nin yeni dizisi Aşkın Tarifi 1. bölümüyle 7 Haziran Pazartesi akşamı seyirciyle buluşacak. Dizide Kadir Doğulu, Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefi canlandıracak.

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