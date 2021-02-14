Yeni dizi geliyor! Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısından bomba proje
‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, yeni bir yapıma imza attı.
İlk bölümü 10 Aralık 2014 tarihinde yayımlanan Diriliş Ertuğrul yayınlandığı dönemde ekranlarda büyük ses getirmişti. Reyting rekortmeni olan dizi yurtdışında onlarca ülkeye satışı yapılmıştı.
Diriliş Ertuğrul'un ardından yapımcı Mehmet Bozdağ'ın Kuruluş Osman'ı da 2 yıldır ekranlarda reytingleri alt üst etmeye devam ediyor.
‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, uluslararası bir yapıma daha imza attı.
Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ tarafından gerçekleştirilen Türk-Özbek ortak yapımı ‘Mendırman Celaleddin’ (Ben Celaleddinim) dizisinin ilk bölümü 14 Şubat Pazar günü Özbekistan Milly TV’de yayınlanacak.