Yeni Dacia Sandero Türkiye'de satışa sunuldu! En ucuz otomobil! İşte fiyatı

|
Avrupa’nın en çok satan perakende otomobillerinden biri olan Dacia Sandero; 2026 yılının ilk günlerinden itibaren Türkiye’de satışa sunuldu.

Yeni Dacia Sandero Türkiye'de satışa sunuldu! En ucuz otomobil! İşte fiyatı - Resim: 1

İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Kompakt tasarımıyla çok yönlü bir şehir otomobili olan Yeni Sandero, kullanıcıların yaşam tarzlarına ve tercihlerine her zamankinden daha fazla uyum sağlıyor.

Yeni Dacia Sandero Türkiye'de satışa sunuldu! En ucuz otomobil! İşte fiyatı - Resim: 2

Sandero, direkt enjeksiyonlu 3 silindirli turbo TCe 100 motoru ve 6 ileri manuel şanzımanla birlikte sürüş keyfini performansla birleştiriyor.

Yeni Dacia Sandero Türkiye'de satışa sunuldu! En ucuz otomobil! İşte fiyatı - Resim: 3

 Yeni Sandero, direkt enjeksiyonlu 3 silindirli turbo TCe 100 motoru ve 6 ileri manuel şanzımanla birlikte gelirken, benzinli motoruyla 100 hp güç ve 200 Nm tork sunuyor. 

Yeni Dacia Sandero Türkiye'de satışa sunuldu! En ucuz otomobil! İşte fiyatı - Resim: 4

Yeni Dacia Sandero, sürüş güvenliğini en üst seviyeye çıkarıyor.Versiyona bağlı olarak Yeni Sandero’da çeşitli bilgi eğlence sistemleri sunuluyor. 

