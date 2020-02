Yeni Citroen C5 Aircross Suv Test Sürüşü

Tasarım konusunda neredeyse en cesur marka diyebileceğim Citroen, kompakt SUV sınıfında birbirinin aynısı gibi görünen tasarımların arasından sıyrılarak Citroen C5 Aircross’u ön plana çıkarıyor. Sıradanlığa meydan okuyan özellikle ön tasarımı, nerede görürseniz dikkatleri mutlaka üzerine çekiyor. Canlı, enerjik ve bir o kadar atak bir yüze sahip Yeni Citroen C5 Aircross farklı olmayı tercih eden bu sınıfın kullanıcıları için beraberinde birçok teknolojik özelliğini de getiriyor.

Dışarıdaki özgün tasarım içeride de farklı değil, kendisine has bir çok detayı barından test aracımda benim en çok sevdiğim Advanced Comfort kabartma desenli koltukları oldu diyebilirim. Üstelik bu koltukların her biri ayrı ayrı hareket edebiliyor. Tamamen yatabiliyor. Böylelikle özellikle kamp severler için panoramik cam tavanla birlikte keyifli hafta sonları planlayabileceğiniz bir yol arkadaşınız olabiliyor. Kamp değil eşya taşımak istiyorum diyenler için sürücü koltuğu dışında yatan koltuklarla devasa bir alanınız olmuş oluyor. Sürücü koltuğunun ise hafızaya alabildiğiniz farklı ayarlarıyla farklı sürücüler için ayrıca bir kolaylık söz konusu. Yatay tasarımlı ön konsolda fonksiyonelliğe önem verilmiş sürüş esnasında her şey elinizin kolayca ulaşabileceği mesafede. Krom ve parlak siyah detaylar ambiyans aydınlatmasıyla birlikte kendinizi çok daha üst sınıf bir araçta hissediyorsunuz. Güvenlik özellikleri ve sürüş bilgilerini sürücünün görüş alanında gösteren 12.3'' ekrana sahip kişiselleştirilebilir bir dijital gösterge paneli bulunuyor. Ayrıca 8" dokunmatik ekran üzerinden araç ayarları, multimedya sistemi, telefon ve klima sistemlerine kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca Mirror Screen özelliği, kablosuz şarj sistemi ve ConnectedCAM Citroën® olmak üzere birçok fonksiyona buradan erişim sağlanabiliyor.

Araçta güvenlik ve konforlu sürüş için birçok teknolojik özellik bulunuyor. Bunlar arasında akıllı far asistanı,viraj içi aydınlatma sistemi.Tabela tanıma, kör nokta uyarı sistemi, şerit takip asistanı, sürücü yoğunluk uyarı sistemi, akıllı anahtarsız giriş sistemi, dur kalk özellikli uyarlanabilir hız sabitleme sistemi, aktif güvenlik fren sistemi, çarpışma uyarı sistemi,yokuş kalkış desteği, yokuş iniş desteği (grip kontrol), 360 kamera sistemi gibi detaylar bulunuyor.

Test aracımdaki 1499 cc hacmindeki dizel ünite 3750 d/d’de 130 HP güç üretiyor. Yüksek güç üretmesinin yanında dizel ünite 1750 d/d’de 300 Nm tork üretiyor. Fabrika verilerine göre son hızı 188 km/s. 0-100 km hızlanma ise 10.6 saniye.Tam otomatik 8 ileri şanzıman ise bence mükemmel bir uyum sağlamış. Yakıt tüketimi ise benim kullandığım süre boyunca 5.9 litrelik bir ortalama gösterdi. Aracın yol tutuşuna bayıldım. Test araçlarımı özellikle bol virajlı yollarda kullanmayı tercih ediyorum. Bu yüksek suv virajlı yollarda biraz olsun güven eksikliği hissettirmedi. aksine koca gövdeden beklemediğim bir performansı vardı diyebilirim. Yalıtıma gelince dizel motorun sesini duymamayı tercih ederdim ama onun dışında dışarıdan rahatsız eden bir ses yoktu. Aracın güncel fiyatlarına bu linkten ulaşabilirsiniz. http://talep.citroen.com.tr/fiyat-listesi/?model=C5%20AIRCROSS%20SUV