Yeni boşanmıştı, tekrar evleniyor! Evlendiği kişiyi görenler şaştı kaldı!
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, evlilik haberiyle gündeme bomba gibi düştü. Düğün tarihi bile belli olan Dinçöz, 2014 yılında hayatını iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. 8 yıllık evli kalan şarkıcı, evliliğini geçen nisan ayında tek celsede bitirmişti. Hızına yetişilemeyen Dinçöz, evlilik haberiyle tekrar gündeme geldi. Bakın kimle evleniyor...
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile evliliğini geçtiğimiz nisan ayında 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. boşanmanın ardından çok zaman geçmeden Dinçöz yeni bir evlilik kararı aldı. Nikah tarihi bile belli olan Dinçöz'ün bu haberi magazin dünyasını çalkaladı. Bakın evlendiği kişi kim çıktı...
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, işletmeci Nida Büyükbayraktar ile evleniyor.
2014 yılında hayatını iş insanı Serkan Kodaloğlu ile birleştiren Dinçöz'ün bu evliliğinden oğlu Aslan dünyaya gelmişti.
Çiftin 8 yıllık evliliği, geçen nisan ayında tek celsede bitmişti.