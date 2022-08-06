Yeni boşanmıştı, tekrar evleniyor! Evlendiği kişiyi görenler şaştı kaldı!

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile evliliğini geçtiğimiz nisan ayında 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. boşanmanın ardından çok zaman geçmeden Dinçöz yeni bir evlilik kararı aldı. Nikah tarihi bile belli olan Dinçöz'ün bu haberi magazin dünyasını çalkaladı. Bakın evlendiği kişi kim çıktı...