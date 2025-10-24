Yeni boşanan Ufuk Beydemir öyle bir şey paylaştı ki, akıllara tek bir düşünce geldi! ''Yengeyi özlediysen...''
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 3 yıllık evliliklerini yeni bitiren Ufuk Beydemir, sosyal medyada çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. O paylaşıma yorum yağdı, herkes eski eşine gönderme yaptığını düşündü. Bakın şarkıcı Ufuk Beydemir, hangi paylaşımıyla sosyal medyayı salladı...
Bir zaman Netflix'te bir anda patlayan 'Aşk101' dizisinde canlandırdığı 'Işık' karakteriyle ünlenen ve kendinden söz ettiren oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile çıkış yapan ve büyük kitlelere adını duyuran şarkıcı Ufuk Beydemir ile 2022 yılında İtalya'da nikah masasına oturmuştu. İkili geçtiğimiz günlerde 3 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Boşanmanın ardından Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından o bomba paylaşımı yaptı.
Herkesi şaşırtan boşanma kararı sonrası konserlerine devam eden Ufuk Beydemir'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
"HELAK OLDUK"
Tekirdağ'da konser veren ve bir takipçisinin 'Ağabey efsane konser ama eski yengeyi özlediysen haber ver, helak olduk' notunu yazdığı hikayeyi Instagram hesabından paylaşan ünlü şarkıcıya çok sayıda yorum geldi.
"BİTMESİ GEREKİYORDU"
Bu paylaşım sonrası İpek Yazıcı bir etkinlikte görüntülendi. Muhabirlerin boşanma sorusuna 24 yaşındaki güzel isim, "Bitmesi gerekiyordu bitti. Çok da konuşacak bir şey yok." diyerek konuyu resmen kapattığını ilan etti.