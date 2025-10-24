Yeni boşanan Ufuk Beydemir öyle bir şey paylaştı ki, akıllara tek bir düşünce geldi! ''Yengeyi özlediysen...''

Bir zaman Netflix'te bir anda patlayan 'Aşk101' dizisinde canlandırdığı 'Işık' karakteriyle ünlenen ve kendinden söz ettiren oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile çıkış yapan ve büyük kitlelere adını duyuran şarkıcı Ufuk Beydemir ile 2022 yılında İtalya'da nikah masasına oturmuştu. İkili geçtiğimiz günlerde 3 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Boşanmanın ardından Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından o bomba paylaşımı yaptı.